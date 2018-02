Albuquerque apoiou projeto que elimina cargo de vice Escolhido pelo PSB como candidato a vice-presidente da República, o deputado Beto Albuquerque (RS) já defendeu a extinção do cargo ao qual aspira. Ele assumiu nesta semana a chapa socialista ao lado de Marina Silva, afirmando que sua indicação era uma "honra" para "mudar a velha política" que tem dominado o País. Mas em 2004, ao lado do ex-presidente do PTB e condenado no processo do mensalão Roberto Jefferson, Albuquerque sugeriu como solução para eliminar a "possibilidade de arranjos" políticos: a extinção da figura do vice, por ser "insignificante".