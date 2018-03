Alberto Goldman deixa UTI, mas permanece internado

O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, teve alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pós-operatória do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor), em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 27. Ele foi transferido para um quarto, onde, segundo a assessoria de imprensa do hospital, permanecerá em recuperação por tempo ainda indeterminado.

Goldman, de 73 anos, foi internado na última segunda-feira, quando foi submetido a uma cineangiocoronariografia, procedimento que checa a presença de gordura nas artérias. Na terça-feira, ele foi submetido a uma cirurgia cardíaca para troca de válvula aórtica e para implantação de duas pontes de safena. O estado de saúde dele permanece estável e evolui de forma satisfatória.