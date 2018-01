Alan Garcia 'lança' volta de Lula em 2014

"O presidente Lula ficará um ano mais no poder e eu vou ficar 20 meses mais", declarou Garcia, ao falar dos projetos de integração econômica entre Peru e Brasil. "O que nós começamos estou seguro de que será continuado. Ainda que ele, com sua travessa cumplicidade, não me leve a sério, aqui digo que, no ano de 2014, continuará o trabalho que vem fazendo como presidente, porque estou seguro de que o povo brasileiro outra vez vai escolhê-lo."

Antes disso, o peruano havia apresentado Lula como "um paradigma de luta pela justiça e igualdade social, que sabe tratar com respeito todos os países". Quando o presidente brasileiro discursou, falou da necessidade de incrementar a integração entre os dois países e de promover um "comércio justo". Também declarou que Brasil e Peru podem dar exemplos para outras nações em diversos setores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.