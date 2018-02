Alagoas terá R$ 9,8 bi do PAC 2 até 2014, diz ministra A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, disse nesta sexta-feira, 20, durante evento em Maceió (AL), que o Brasil vive um momento de êxito porque cresce reduzindo desigualdades regionais e sociais. "Temos feito todas as mudanças no Brasil com o controle inegociável da inflação", destacou a ministra no 20.º Encontro Estadual de Prefeitos na capital alagoana, segundo informações do Ministério do Planejamento publicadas no Twitter.