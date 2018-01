Alagoas deve assinar hoje empréstimo de R$ 342 mi O governador Teotonio Vilela Filho (PSDB) assina hoje o contrato de empréstimo com o Banco Mundial no valor de US$ 195,5 milhões, ou cerca de R$ 342 milhões. Parte do dinheiro, R$ 106 milhões, será repassada ao Estado do Paraná, para quitar uma dívida referente a renegociação das Letras Financeiras do Tesouro do Estado de Alagoas, em 2002. A solenidade de assinatura do contrato será realizada em Brasília. Além do governador, participam da cerimônia os secretários estaduais da Fazenda, Maurício Toledo, e de Planejamento, Sérgio Moreira.