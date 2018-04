Ala oposicionista do PMDB suspende convenção nacional

A ala do PMDB alinhada com os partidos de oposição entrou nesta sexta-feira, 5, com medida judicial para impedir a realização da convenção nacional que vai eleger a nova direção partidária neste sábado, 6. A decisão foi tomada pela a Executiva Nacional no dia 27 de janeiro. Na decisão, a desembargadora Vera Andrighi aceitou o argumento de que a convocação para o registro de chapas não respeitou o prazo oficial de oito dias.

Entenda a polêmica sobre a convenção do PMDB

Leia abaixo a íntegra da decisão: