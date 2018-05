AL e MT pedem auxílio da força federal para eleições Mais dois Estados, Alagoas e Mato Grosso, pediram ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a força federal reforce a segurança durante as eleições em alguns municípios. As solicitações são para Minador do Negrão (AL), Pilar (AL), Confresa (MT), Nova Bandeirante (MT) e Ribeirão Cascalheira (MT). De acordo com o TSE, Amazonas, Amapá, Pará, Rio de Janeiro e Tocantins já haviam feito o pedido em agosto, para um total de 121 municípios. O juiz eleitoral de cada município é quem encaminha solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado, que o repassa ao TSE.