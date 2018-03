Ajuste do governo surpreende PT, e Dirceu faz críticas Surpreendido com o tamanho do ajuste fiscal do governo Dilma Rousseff, na casa dos R$ 50 bilhões, o PT promove hoje um ato político para comemorar seus 31 anos disposto a fazer um "contraponto" à agenda negativa. Apesar das críticas internas ao corte, a ideia é defender o "legado" do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que será homenageado -, bater na tecla da empacada reforma política e culpar a mídia por tentar "criar" divergências entre o ex-presidente e Dilma.