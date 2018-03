Ainda não há definição sobre caças, diz secretário sueco

A empresa sueca Saab está na disputa da licitação brasileira com o modelo Gripen. No entanto, o governo brasileiro já manifestou em outras ocasiões preferência pelo modelo francês, o Rafale, da Dassault. A Boeing, dos Estados Unidos, também participa do processo, com o F-18.

Wieslander disse que o comércio entre o Brasil e a Suécia já é bom, "mas há espaço para melhorar". Ele destacou o papel importante desempenhado pelo Brasil para as empresas suecas. "O capital sueco está no Brasil há mais de 100 anos", afirmou. Segundo ele, somente em São Paulo há 200 empresas suecas que empregam 50 mil trabalhadores.