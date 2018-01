Ainda não há aliança entre PDT, PPS e PTB Menos de 24 horas após iniciar um processo de reaproximação visando às eleições de 2002, dirigentes nacionais do PDT, PPS e PTB voltaram a se reunir nesta segunda, mas, como na véspera, não chegaram a resultado concreto imediato. O presidente nacional pedetista, Leonel Brizola, saiu do encontro de duas horas e meia ressaltando que não apóia o pré-candidato do PPS à Presidência, Ciro Gomes, com quem rompeu em 2001, e ?elogiando-o? por falar ?dos próprios equívocos?. Os presidentes do PTB, deputado José Carlos Martinez (PR), e do PPS, senador Roberto Freire (PE), ouviram calados essas observações. ?Trocamos idéias, não viemos aqui para decidir nada, ainda?, declarou Brizola, após encontro em seu apartamento, em Copacabana, na zona sul. ?Estamos dando o primeiro passo de uma caminhada que esperamos venha a ter os melhores resultados. Nós, por exemplo, não estamos comprometidos com a candidatura Ciro Gomes, como estão os amigos que aqui estiveram comigo.? O pedetista disse que agora vai estudar as propostas programáticas feitas por Ciro. Brizola disse considerar haver mais possibilidade de a aliança sair do que não sair, mas, quando lhe pediram uma opinião sobre o pré-candidato, fez-lhe uma crítica velada. ?É uma pessoa que volta e meia está se referindo a seus próprios equívocos, para corrigir, isso é louvável?, afirmou. ?Porque um homem público que assume essa posição está se identificando com todos nós. Quem de nós não cometeu equívocos?? Em outubro, o presidente do PDT rompeu com Ciro por meio de uma áspera troca de cartas. O motivo foi a filiação, ao PPS gaúcho, do ex-governador Antonio Britto, que os pedetistas não aceitaram. Nesta segunda-feira, os representantes dos três partidos garantiram que as questões regionais, como a do Rio Grande do Sul, não são empecilho e serão discutidas mais adiante. Segundo eles, não está marcada ainda nova rodada de conversas. ?Na semana que vem, temos o aniversário do governador Brizola, no dia 22?, brincou Martinez. ?Então, queríamos vir para aproveitar e fazer o aniversário e a festa, mas ele diz que vai fugir...? Já Freire garantiu que a questão nacional tem que ter prevalência sobre o restante. ?Serão levadas em consideração todas as questões regionais, locais, mesmo aquelas com algumas dificuldades?, disse. ?Agora, se a gente ficar condicionando, não se chega a nenhum acordo nacional. Se (a gente) chegar a acordo nacional, é capaz até de resolver qualquer problema regional.? Somadas as reuniões de domingo e desta segunda, os três partidos discutiram durante mais de oito horas. A direção do PDT já decidiu que só após o reinício dos trabalhos parlamentares, em 15 de fevereiro, vai retomar mais intensamente as conversas internas e externas, visando às eleições de 2002.