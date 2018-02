Ainda internado, Alencar recebe ligação de Mantega e Amorim

O vice-presidente da República, José Alencar, continua sem previsão de alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi internado para tratamento das alterações hematológicas em função da quimioterapia. Conforme boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 18, apesar disso, o vice-presidente apresentou melhora no seu estado de saúde. Pela manhã, Alencar recebeu um telefonema do ministro das Relações Institucionais Celso Amorim. À tarde, os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, também conversaram com o paciente. Logo após o almoço, o vice-presidente recebeu ligações do senador Mão Santa (PMDB) e do governador da Paraíba, Cássio Cunho Lima (PSDB).