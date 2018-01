AGU processa procurador que invadiu a Receita A Advocacia-Geral da União (AGU) pediu à Procuradoria Geral da República e à Corregedoria Geral do Ministério Público Federal a instauração de ações penal e administrativa, contra o procurador da República Aldenor Moreira de Sousa. Para a AGU, o procurador praticou crime ao invadir, no dia 7 de dezembro do ano passado, o gabinete da Receita Federal, e ordenar aos policiais que o acompanhavam que conduzissem o secretário Everardo Maciel para depoimento à Comissão de Inquérito Administrativo, instalada no mesmo prédio. Segundo informações da assessoria de imprensa da Advocacia Geral da União, os advogados da AGU consideram que, por não apresentar um mandado judicial, o procurador manifestou "abuso de poder", além de "incontestável desvio de função". Everardo Maciel foi arrolado como testemunha em um processo administrativo disciplinar em que o procurador atua como assistente, para apurar possíveis irregularidades praticadas pelo auditor-fiscal da Receita Federal, Edson Almeida Pedrosa. No dia 7 de dezembro, Everardo Maciel não prestou depoimento, alegando estar participando de reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). O procurador Aldenor Moreira de Sousa invadiu o gabinete do secretário e, ao constatar a sua ausência, ordenou aos policiais federais que o ambiente fosse lacrado.