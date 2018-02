AGU pede que paralisação dos advogados seja suspensa A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com ação ontem na 16ª Vara Federal para suspender a greve dos advogados públicos federais que começou quinta-feira. Segundo o diretor da União dos Advogados Públicos Federais do Brasil (Unafe), Dimitri Brandi de Abreu, a AGU tomou uma atitude "agressiva" porque a emissão de pareceres para licitações está comprometida. "As contratações estão paradas, o que inclui obras previstas no PAC", afirma. O salário inicial da categoria está em R$ 10,5 mil. A classe pede R$ 16 mil. Segundo a Unafe, o governo desrespeita acordos firmados nos últimos dois anos, afirmando que não há verba disponível. "Esperávamos equiparação com os salários da Polícia Federal. Mas o acordo caiu junto com a CPMF, o que nunca havia sido cogitado", diz Abreu. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) apóia as reivindicações e cobra de Lula o "cumprimento imediato de acordos firmados".