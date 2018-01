AGU pede desocupação de apartamento de Donadon

Ao chegar ao plenário da Casa, ele cumprimentou antigos colegas e se emocionou ao ver a família acompanhando a sessão que definirá o futuro do mandato parlamentar. Donadon, que está preso desde 28 de julho, abraçou os filhos, a mulher e chorou ao cumprimentar o sobrinho Marco Antônio Donadon. "Estou confiante na verdade. Deus proverá", disse o deputado sem partido de Rondonônia, que é evangélico. Donadon circulou pelo plenário do Legislativo e conversou com outros deputados. O painel da Casa indica a presença de 444 parlamentares presentes - que para que o mandato dele seja cassado, são necessários 257 votos.