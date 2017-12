AGU lança número para denúncias A Advocacia-Geral da União (AGU) lançou ontem o número 0800-6451415 para receber denúncias de crimes contra a União, como desvios de recursos públicos. O advogado-adjunto da AGU, Gabriel Felipe de Souza, disse que o telefone é mais um braço do Canal do Cidadão, lançado em maio. O advogado explicou que as denúncias são encaminhadas à Controladoria-Geral da União ou ao Ministério Público Federal para serem investigadas. Se confirmadas, a AGU entra com ação na Justiça. O atendimento por telefone acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e a ligação é gratuita.