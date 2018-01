AGU diz que reeestruturação de carreiras não fere lei eleitoral Em nota técnica divulgada, a Advocacia Geral da União (AGU) informa que a reestruturação das carreiras do serviço público não confunde com a revisão geral anual de salários dos servidores públicos de que trata a legislação eleitoral. A AGU quer encerrar a polêmica alegando que as medidas provisórias baixadas pelo governo determinando reestruturação de carreiras não ferem a legislação eleitoral. "Revisão geral é aquela que se dá anualmente sempre na mesma data e sem distinção de índices para todos os servidores, não se confundindo com outras formas de alteração da remuneração dos servidores, como a reestruturação de determinadas carreiras", afirma a nota técnica assinada por Marcelo Siqueira Freitas, consultor da União. A nota técnica da AGU põe também um ponto final na polêmica sobre o prazo em que os reajustes podem ser dados destacando que até 180 dias antes do término do mandato o presidente pode "reestruturar carreiras ou corrigir injustiças ou necessidades de revalorização".