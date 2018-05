AGU coordenará regularização de terras na Amazônia A Advocacia-Geral da União (AGU) vai coordenar o Grupo de Integração da atuação judicial na defesa do meio ambiente e da regularização fundiária na Amazônia Legal (G-Amazônia Legal). O grupo foi criado hoje, por uma portaria interministerial, e é composto ainda pelos Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do Meio Ambiente e do Planejamento, Orçamento e Gestão.