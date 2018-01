AGU acusa governo do Rio de ter agido com má-fé O advogado-geral da União, Gilmar Mendes, acusa o governo do Rio de Janeiro de má-fé por alegar perda de arrecadação em decorrência do racionamento de energia elétrica no pedido de liminar - concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) - para redução dos valores das parcelas das dívidas renegociadas com a União. A acusação foi feita no recurso apresentado ao STF nesta sexta-feira, solicitando suspensão da eficácia da liminar. Segundo Mendes, o governo do Rio alterou a verdade dos fatos - sustentando uma perda média mensal de R$ 44,5 milhões na arrecadação do ICMS, que teria comprometido o pagamento de servidores e fornecedores, a manutenção dos investimentos, a liquidação de precatórios e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal - com "o inequívoco escopo de induzir em erro" o presidente do Supremo. Com base em informações disponibilizadas pelo Ministério da Fazenda, o advogado-geral da União sustenta que a arrecadação do ICMS do Rio até outubro de 2001 foi R$ 1,163 bilhão superior à do mesmo período do ano anterior - o que indica, segundo estimativas do BNDES, que na totalidade do exercício, a arrecadação do ICMS em 2001 será 14,8% maior que a de 2000. Além disso, segundo Mendes, o próprio Estado, no seu Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, projeta que em 2001 a receita bruta acumulada será suficiente para gerar resultado primário superavitário de R$ 672 milhões - já contemplados o crescimento de R$ 754 milhões na despesa com pessoal, de R$ 737 milhões nas demais despesas correntes de capital e um crescimento de R$ 448 milhões nos investimentos. Mendes critica também, no recurso, o presidente do STF, ministro Marco Aurélio, que concedeu a liminar ao governo do Rio sem ter observado o "princípio do contraditório" - ou seja, sem analisar antes os argumentos da União. O chefe da AGU abre sua contestação com uma citação do próprio Marco Aurélio, que teria instituído uma doutrina em favor princípio do contraditório nas decisões judiciais excepcionais: "O princípio do contraditório é a medula do Estado Democrático de Direito".