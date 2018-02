Agronegócio é alavanca deste País, diz Everaldo

O candidato do PSC à Presidência da República, Pastor Everaldo, afirmou nesta quarta-feira na série Entrevistas Estadão que, apesar de ser evangélico, considera-se candidato de "todos os brasileiros". "Sou candidato do PSC para todos os brasileiros, como sou evangélico", afirmou. Ele disse que registrou o nome "pastor" na sua candidatura porque é como é conhecido, mas que defende conceitos independentemente da religião.

Sobre sua posição contra o aborto, disse que é, antes, uma postura como cidadão, mais do que de evangélico. "Creio que a vida começa na concepção, isso não é postura religiosa", afirmou. Everaldo repetiu que seu partido decidiu pela candidatura própria no início de 2011, quando se cogitava que Marina Silva poderia ser candidata e que a entrada dela agora, portanto, não altera a estratégia do partido. Sobre diferenças com relação a Marina, disse que a postura com relação ao agronegócio. "A candidata (Marina) diz que o agronegócio brasileiro é a pior coisa que existe, eu digo que é alavanca desse país", disse Everaldo.

Petrobras. Ele também reforçou sua proposta de que o governo faça a gestão apenas de áreas estratégicas, como educação, saúde e segurança pública. Especificamente sobre a Petrobras e a BR Distribuidora, disse avaliar que não são atividades que deveriam estar a cargo do Estado. "Não vejo por que governo deva ser dono de posto de gasolina", afirmou.

Como já havia colocado, disse que a solução para a Petrobras é passar a estatal para as mãos da iniciativa privada. "O petróleo é nosso, mas a Petrobras é infelizmente de meia dúzia", disse em referência às denúncias de corrupção recentes envolvendo a Petrobras.

O candidato se disse ainda favorável à privatização de todos os aeroportos e deu como exemplo a melhoria do aeroporto de Brasília, recentemente passado para gestão em parceria com a iniciativa privada e com condições agora "dignas". Everaldo disse que é uma situação muito diferente do aeroporto do Galeão, no Rio, que está "caindo aos pedaços". "A Rodoviária do Tietê aqui em São Paulo está melhor que o nosso aeroporto do Rio de Janeiro."

Casamento. O candidato do PSC à Presidência da República falou também que suas posições contra o aborto e o casamento homossexual não são questões religiosas. Ele afirmou que tem o direito, em um Estado democrático, de defender as causas e os pontos de vista que ele acredita. "Estado é laico, temos democracia e liberdade para defender princípios", afirmou o candidato.

O candidato citou várias vezes a união homossexual como exemplo. Ele disse que somente defende o casamento entre pessoas de sexos diferentes por uma questão biológica, de reprodução. "O casamento heterossexual não é posição religiosa, mas de perpetuação da espécie", afirmou. "Tenho o direito de defender o que eu acredito, não é posição religiosa", completou. Ele também disse ser contra a adoção de crianças por casais homossexuais. "Se depender de mim nunca será aprovada uma lei que permita a adoção de crianças por casais homossexuais", disse.