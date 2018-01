Agripino: não haverá debandada com saída de Kassab O senador José Agripino Maia (DEM-RN), que deve ser eleito nesta tarde como o novo presidente do Democratas, afirmou que o partido terá poucas baixas nos seus quadros por conta da iminente desfiliação do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. O prefeito paulistano deverá deixar o DEM para fundar o PDB nas próximas semanas.