Agripino diz que oposição está pronta para iniciar CPI

Agripino fez a afirmação logo após pronunciamento da senadora Ideli Salvatti (PT-SC) a respeito de resultados de pesquisas de opinião pública sobre a eleição presidencial do próximo ano. "Queria lembrar que a eleição será só em outubro de 2010 e que este tema pode ser adiado. Mas as investigações sobre a Petrobras, não", afirmou Agripino. De acordo com ele, Ideli deveria estar garantido o quórum da CPI, em vez de tratar de números relativos à eleição do próximo ano no plenário. Em seguida, o senador Sérgio Guerra (PSDB-PE) também tomou a palavra. "Há todo um mito sobre a questão da CPI", disse. "Não há porque o governo temer investigação sobre a Petrobras", continuou.

A sessão de instalação estava marcada para hoje à tarde. O senador Paulo Duque (PMDB-RJ), que pelo regimento deveria abrir a sessão, aguardou exatos 13 minutos pela chegada dos parlamentares. Mas, sem quórum, a sessão foi inviabilizada. Assim que o senador Paulo Duque declarou que a CPI da Petrobras não seria instalada hoje, a sala de reuniões foi ocupada pela oposição, que considerou a iniciativa uma manobra do governo.