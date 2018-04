Agricultores bloqueiam rodovia no RS

Cerca de 700 pequenos produtores rurais bloquearam a BR-386 em Boa Vista das Missões por diversas vezes durante esta terça-feira para pedir ajuda dos governos estadual e federal aos atingidos pela estiagem no noroeste do Rio Grande do Sul. A manifestação não chegou a provocar grandes congestionamentos porque o grupo liberava a pista a cada hora. Segundo Plínio Simas, da coordenação estadual do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), ao mesmo tempo em que protestavam na rodovia, os agricultores encaminharam pedidos de audiência às autoridades. A reivindicação ao governo estadual é a anistia para quem pegou sementes do Programa Troca-Troca e viu sua lavoura frustrada pela estiagem, o início dos programas de irrigação prometidos na campanha política de 2006 e linhas de financiamento à produção de alimentos e à preservação ambiental. Do governo federal os pequenos agricultores querem o envio de máquinas para a construção de açudes, a criação de uma empresa que possa comprar e armazenar seus produtos para regular preços e o reescalonamento das dívidas que acumularam nos últimos 11 anos, quando enfrentaram oito estiagens.