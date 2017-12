Agricultores bloqueam estrada em Pernambuco Um grupo com cerca de 70 agricultores, ligados à Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Ubu, localizado na cidade de Igarassu, na Região Metropolitana do Recife, bloquearam por mais de duas horas, um trecho da BR-101 que corta o município. Irritados, alguns motoristas tentaram liberar a pista e acabaram entrando em confronto com os manifestantes. Houve empurra-empurra e o clima ficou tenso. A bloqueio só foi desfeito depois que a Polícia Rodoviária Federal interveio. O ato, segundo os agricultores, foi um protesto para reivindicar a paralisação das obras do aterro sanitário que está sendo construído a 500 metros do Rio Arataca, que corta a região. De acordo com os manifestantes, há um temor coletivo de que o aterro sanitário irá poluir os mananciais da área. Segundo a Comissão de Política de Recursos Humanos (CPRH), um projeto para a implantação de um aterro sanitário no local está sendo feito e a obra só será iniciada se não houver perigo ao meio ambiente.