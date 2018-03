Agricultora é eleita vereadora com apenas um voto no interior do RS

PORTO ALEGRE - Inscrita como candidata do PMDB à Câmara de Vereadores de Lajeado do Bugre, a 380 quilômetros do Rio Grande do Sul, para preencher a cota de mulheres, a agricultora Juvina Camargo Duarte, 33 anos, chegou ao cargo apenas com seu próprio voto.

Isso se tornou possível por algumas características do município, que tem 2.017 eleitores. Nas eleições do ano passado, 17 concorrentes disputaram as nove cadeiras do Legislativo. Everaldo da Silva, também do PMDB, conquistou 122 votos e foi eleito por média. Como outra candidata do partido, Juvina ficou na suplência. O titular desistiu do mandato e a agricultora assumiu.