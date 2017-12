Agrava-se estado de saúde do senador Ramez Tebet Agravou-se o estado de saúde do senador Ramez Tebet (PMDB). No último boletim, divulgado no início desta sexta-feira, o médico da família, Issamir Farias Saffar, explicou que Ramez entrou em coma, em razão da falência dos órgãos vitais. Tebet está em sua residência desde sábado passado depois de ter recebido tratamento quimioterápico no Hospital Alberto Einstein, em São Paulo. O senador teve de ser internado no dia 30 de outubro com infecção respiratória devido a reações alérgicas a um medicamento. De acordo com o médico, o senador responde a pequenos estímulos mas "são apenas estímulos periféricos. Não significa que ele esteja consciente sobre o que está acontecendo a sua volta". Foi montado um pequeno hospital na casa do senador, em Campo Grande, para que ele possa receber todos os cuidados. Contudo, as intervenções terapêuticas não têm surtido efeito. O único aparelho que está sendo utilizado é para a retirada de secreções.