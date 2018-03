Agnelo teria usado máquina pública para montar defesa

Segundo a deputada, minutos depois do encontro, Vigilante foi ao plenário mostrar um vídeo em que o lobista Daniel Tavares muda a versão que até então sustentava sobre a propina de R$ 5 mil supostamente paga ao governador. No vídeo, diz que o dinheiro depositado na conta de Agnelo era o pagamento de um empréstimo. Antes, Daniel acusara o governador de receber propina.

Para Celina Leão, o militar levou ao deputado o vídeo que em seguida seria apresentado em plenário, como prova de inocência de Agnelo.

A assessoria de Imprensa do governo do Distrito Federal distribuiu uma nota sobre o vídeo divulgado pela deputada. Na nota, alega que o coronel frequenta a Câmara Legislativa para tratar de projetos de interesse do Executivo e das corporações militares.

"A imagem divulgada pela deputada à imprensa revela apenas parte do trajeto percorrido pelo chefe da Casa Militar naquela ocasião: além do gabinete do deputado Chico Vigilante, ele esteve com pelo menos mais três parlamentares, incluindo o Presidente da Casa, deputado Patrício, e os distritais Wellington Luiz e Chico Leite", diz a nota.