Agnelo rebate acusação de ter ligação com laranjas O governador do Distrito Federal (DF), Agnelo Queiroz (PT), reagiu às acusações feitas pelo deputado federal Fernando Francischini (PSDB-PR). O parlamentar tucano denunciou hoje relações de Agnelo com "laranjas" que teriam transferido R$ 10 milhões em bens para familiares do atual governador do DF. A resposta de Agnelo foi dada por meio de uma "nota à imprensa" da Secretaria de Estado de Comunicação Social do Governo do Distrito Federal, em texto que afirma serem inverídicas as informações oferecidas por Francischini.