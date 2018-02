Agnelo promete restabelecer ordem no Distrito Federal Acompanhado de seu vice, Tadeu Filippelli (PMDB), Agnelo Queiroz (PT) foi empossado hoje, às 11 horas, na Câmara Legislativa, no cargo de governador do Distrito Federal. O político fez juramento se comprometendo a trabalhar pela "justiça social, pelo progresso e pelo desenvolvimento integrado do Distrito Federal". Durante discurso carregado de emoção, o petista atacou enfaticamente a corrupção que dominou o cenário político da capital federal e garantiu que em 100 dias restabelecerá a ordem no DF.