Aglomeração faz Dilma mudar roteiro em Porto Alegre A candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, desistiu de almoçar na praça de alimentação do Mercado Público de Porto Alegre para evitar um tumulto no primeiro dia de sua campanha eleitoral, nesta terça-feira. A refeição em companhia de parceiros políticos como o candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e os ex-governadores Olívio Dutra (PT) e Alceu Collares (PDT), era o terceiro ato público do dia. Dilma já havia recebido a Medalha do Mérito Farroupilha, na Assembleia Legislativa, e participado de um rápido comício na Esquina Democrática, no centro da cidade.