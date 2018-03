Agentes da Polícia Federal apoiam MP contra PEC 37 Representantes dos policiais federais declararam nesta segunda-feira posição contrária à proposta de emenda constitucional (PEC) 37, que retira poderes de investigação do Ministério Público. "Nossa posição é de repúdio à emenda e parceria com o Ministério Público", declarou o presidente do Sindicato dos Policiais Federais (Sindipol) no Distrito Federal, Flávio Werneck, durante entrevista coletiva.