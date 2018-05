Agentes da PF ameaçam membros da CPI, diz deputada

A deputada federal Marina Magessi (PPS-RJ) disse nesta terça-feira, 23, que integrantes da CPI dos Grampos da Câmara estão sendo ameaçados "por grupos da Polícia Federal". Membro da comissão, ela denunciou que policiais federais a ameaçaram com a abertura de inquérito baseado em escutas telefônicas antigas, que registraram diálogos entre a deputada e o policial civil Hélio Machado da Conceição, o Helinho, preso por suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro, facilitação de contrabando e corrupção. Marina, que é policial civil licenciada , deu as declarações em depimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias da Assembléia Legislativa do Rio. Veja Também: Grampos: Entenda a crise Grampo atribuído à Abin gera disputa no governo, diz Itagiba CPI quer chamar Unicamp para fazer nova perícia Marina Magessi foi chamada à CPI das Milícias por ter sido citada por dois supostos milicianos como candidata que fazia campanha em áreas dominadas pelos grupos paramilitares. A deputada negou envolvimento com milicianos, mas disse que se preocupa muito mais com a presença do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) na favela da Rocinha do que com a atuação das milícias no Rio. Marina teme uma possível aliança entre os traficantes e os sem-terra na favela. "O MST está politizando a Rocinha. O que mais me preocupa é que a Rocinha tem mais de dois mil fuzis e o MST, armado de foices e facões, já fez muito estrago", disse a parlamentar.