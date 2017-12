Agente do Ibama morto por tartarugueiros será enterrado O corpo do agente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) José Santos, assassinado na terça-feira, 14, por caçadores ilegais de tartarugas (ou tartarugueiros) no interior de Roraima, será enterrado no sábado, 18, em Caracaraí. De acordo com a assessoria da Polícia Federal no Estado, ainda não foi encontrada a canoa do Ibama, que deve ter sido levada pelos assassinos no ataque ao grupo de cinco funcionários e voluntários do órgão na terça. O grupo estava fazendo inspeção em comunidades ao longo do rio Branco, em busca de pescadores atuando ilegalmente na área, quando foi surpreendido por tartarugueiros armados com espingardas. Pelo relato dos sobreviventes, segundo a assessoria da PF, são quatro os tartarugueiros autores do ataque.