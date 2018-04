Agendada votação de reforma de tribunal O líder do governo José Serra na Assembleia, Barros Munhoz (PSDB), marcou para a próxima semana a votação do projeto que altera o funcionamento do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo (TIT). O objetivo é reduzir para 1 ano o prazo médio de tramitação dos processos. Hoje é de 1 ano e 8 meses. O texto final foi apresentado ontem.