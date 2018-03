Agenda vira o maior segredo da campanha de Serra O maior segredo da campanha presidencial de José Serra (PSDB) não é mais o nome do candidato a vice. Tampouco o plano de governo. Mas, sim, a agenda de compromissos do tucano. Viagens, visitas e a participação em eventos têm sido definidas com poucas horas de antecedência. E quase sempre sem a confirmação de que ele, de fato, irá participar do compromisso.