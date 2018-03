Agenda popular marca 1º dia de campanha paulistana Após uma manhã marcada por caminhadas e comidas populares, parte dos candidatos à Prefeitura de São Paulo já encerrou as atividades de agenda pública do dia. A Festa das Nações, em Ermelino Matarazzo (Zona Leste), contou com a presença da candidata do Partido dos Trabalhadores (PT), Marta Suplicy, e será visitada às 18 horas pelo candidato do PSDB, o ex-governador Geraldo Alckmin, e às 19h30 pelo atual prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, candidato pelo DEM. Kassab participou do evento da Fórmula Truck, no Autódromo de Interlagos (Zona Sul). No início da tarde, Kassab participou da festa de aniversário do vereador tucano Adolfo Quintas, na avenida Águia de Haia, em São Miguel Paulista. No palanque montado no meio da festa, Kassab comentou os investimentos realizados na Zona Leste, durante sua gestão, em educação, saúde e transporte. Por volta das 15 horas, o candidato Kassab participava de encontro de candidatos a vereador em São Miguel Paulista. A ex-prefeita Marta Suplicy (PT), que assistiu à missa do Padre Ticão e percorreu a feira da Festa das Nações pela manhã, não tem mais compromissos públicos previstos para hoje. A ex-prefeita deixou o tailleur de lado: usava calça preta, camisa branca e uma blusa de lã vermelha, que tirou e colocou sobre os ombros durante o evento por causa do calor. Durante sua caminhada, a candidata comentou sua liderança na pesquisa de intenção de voto realizada pelo Datafolha e disse que pretende calcar sua campanha na discussão de propostas para a cidade. No seu primeiro dia de campanha, Marta contou com a presença do ex-marido, o senador Eduardo Suplicy. Durante a festa, cumprimentou vendedores de comidas no local e chegou a ajudar a preparar lingüiça na chapa. Alckmin esteve na região do Capão Redondo (Zona Sul) pela manhã. Segundo a assessoria do candidato, ele também comemora o resultado da pesquisa Datafolha. De acordo com o levantamento, Alckmin tem 31% das intenções de voto, atrás de Marta, que conta com 38%. Ainda conforme a assessoria do ex-governador, ele assumiu compromissos no local, como a urbanização do Córrego dos Brancos. Durante a caminhada pelo Capão Redondo, o candidato assistiu uma missa, cumprimentou feirantes e tomou cafezinho em copo tipo americano. A manhã da candidata Soninha Francine (PPS) foi marcada por caminhadas no Horto Florestal e no Parque da Juventude. A candidata destacou assuntos como o meio ambiente, o lazer do paulistano e a mobilidade urbana. Seu candidato a vice, o cineasta João Batista de Andrade, filmou o evento para um "making off". Em carreata, a candidata seguiu para uma visita e almoço no Mercado da rua da Cantareira, onde percorreu todos os corredores e degustou comidas em diversas barracas. No início da tarde, Soninha visitou o Parque Santo Dias (Zona Sul), onde falou sobre a ocupação da área de mananciais. O candidato Ivan Valente (PSOL) participou de caminhada na Avenida Paulista. Durante o encontro, foi lida a Carta Compromisso de Campanha dos Candidatos do partido. Segundo a assessoria de Valente, ele criticou os gastos de campanha de Alckmin, Marta e Kassab e reafirmou que o PSOL vai para a rua com sua militância política. O PSOL limitou os gastos de campanha a R$ 500 mil. Valente criticou também que 13% do orçamento municipal de São Paulo seja utilizado para pagar juros da dívida pública em vez de ser destinado à educação, saúde e transporte. Paulo Maluf, do PP, visitou a feira livre na Rua Professor Assis Veloso, em São Miguel Paulista, pela manhã. Em seguida, ainda na Zona Leste, foi para o Aquário Jacu Pêssego, na Avenida Jacu Pêssego, em Itaquera - uma das obras que o candidato usa como baluarte de sua gestão como prefeito de São Paulo, em 1995. A agenda de eventos do candidato está encerrada por hoje.