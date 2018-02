AGENDA POLÍTICA-Pesquisa sobre governo e cartões abre a semana A avaliação do governo e um termômetro sobre a repercussão das denúncias de mau uso de cartões corporativos vão abrir a próxima semana, com pesquisa CNT/Sensus a ser divulgada na segunda-feira. Também como destaque ficará a batalha entre governo e oposição para instalar uma CPI sobre esses cartões, que pode ser mista, dando o domínio às forças do Palácio do Planalto, ou montada apenas no Senado, onde os adversários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva têm mais presença. Veja a seguir os destaques da semana: SEGUNDA-FEIRA -- Será divulgada pesquisa CNT/Sensus com avaliação do governo Lula, mais perguntas sobre como o Planalto respondeu aos recentes casos de febre amarela e ao uso indevido de cartões corporativos. -- Governo encaminha para o Congresso a Medida Provisória que institui a TV pública. -- Presidente Lula se reúne com ministros de relações exteriores da Índia e do Egito. TERÇA-FEIRA -- Presidente Lula viaja para Cachoeiro do Itapemirim (ES) para evento de programa da área educacional. QUARTA-FEIRA -- Cerimônia de posse do novo secretário da Igualdade Racial, deputado Edson Santos (PT-RJ), em Brasília. QUINTA-FEIRA -- Reunião do Conselho Político examina proposta de reforma tributária que o governo vai enviar ao Congresso. -- Presidente Lula viaja para Buenos Aires para visita de Estado. SEXTA-FEIRA -- Presidente Lula faz visita ao Congresso argentino e se prepara para reunião no sábado com os colegas boliviano, Evo Morales, e argentina, Cristina Fernández de Kirchner, para debater o fornecimento de gás da Bolívia aos países da região. NA SEMANA -- Governo e oposição batalham para instaurar cada um a sua CPI dos Cartões Corporativos. (Reportagem de Maurício Savarese; Edição de Mair Pena Neto)