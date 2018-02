AGENDA POLÍTICA-Nomeações e corte de gastos na pauta do governo Na véspera dos feriados de Carnaval, governo e PMDB devem dar um impulso nas indicações do partido para cargos em estatais, enquanto os cortes no Orçamento da União terão nova rodada de negociações. No final da semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja para local ainda não divulgado. "Pretendo viajar no sábado e passar o Carnaval fora", afirmou Lula no programa "Café com o Presidente" desta segunda-feira. A seguir os principais eventos da semana. SEGUNDA-FEIRA -- Em reunião do Conselho de Administração da Petrobras, a expectativa é que seja confirmado o nome de Jorge Zelada para a diretoria da área internacional. Zelada, indicado pelo PMDB e que hoje ocupa o cargo de gerente-geral de engenharia da estatal, é o mais cotado para assumir o posto de Nestor Cerveró. Os ministros Guido Mantega (Fazenda) e Dilma Rousseff (Casa Civil) participam da reunião, no Rio. O PMDB reivindica ainda postos nas estatais de energia elétrica. -- A Comissão de Ética Pública da Presidência da República avalia mais uma vez o caso do ministro do Trabalho, Carlos Lupi. A comissão já recomendou a demissão de Lupi por considerar que ele não pode acumular as funções de ministro com a presidência do PDT. -- A presidente do Supremo Tribunal Federal, Ellen Gracie, se reúne com os presidentes dos demais tribunais superiores para aprofundar a discussão sobre cortes orçamentários no Judiciário. -- Os ministros Nelson Jobim (Defesa) e Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos), além do comandante da Marinha, Júlio Soares de Moura Neto, participam, em Paris, de atividades para discussão de acordos para transferência de tecnologia. A programação, que inclui reuniões com empresas e órgãos de governo, prevê encontro com o presidente francês Nicolas Sarkozy na terça-feira. A viagem inclui também a Rússia. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula coordena reunião com os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo, entre outros, para discutir os projetos do Executivo que poderão ser alvo de cortes orçamentários. QUARTA-FEIRA -- O presidente Lula viaja a São Paulo, onde participa da inauguração do prédio restaurado dos Correios (17h30) e de cerimônia sobre os 50 anos da Toyota no Brasil, na Sala São Paulo (20h). SEXTA-FEIRA -- Pela manhã, o presidente Lula e a ministra Ellen Gracie, do STF, participam da abertura do Ano Judiciário, encerrando oficialmente o recesso nos tribunais. NA SEMANA -- Alvo de denúncias, Edison Lobão Filho (DEM-MA) deve assumir a vaga de senador deixada por seu pai, novo ministro de Minas e Energia, Edison Lobão. Ele promete se defender em carta a ser entregue à secretaria-geral do Senado. Lobão Filho seria sócio oculto de uma distribuidora de bebidas supostamente envolvida em esquema de sonegação de impostos. (Reportagem de Carmen Munari)