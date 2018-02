AGENDA POLÍTICA-Lula reúne ministros e Dilma faz balanço do PAC O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou os ministros para uma reunião na quarta-feira, a primeira no ano. Marcado inicialmente para segunda-feira, o encontro foi adiado para que a Casa Civil divulgasse antes um balanço do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na reunião ministerial, o tema principal será o desfalque no orçamento deste ano causado pelo fim da cobrança da CPMF a partir de janeiro. A reedição da contribuição, pretendida por partidos aliados, deve ser um dos temas do encontro. Lula também vai discutir com a equipe as principais linhas dos cortes que serão realizados no Orçamento. A intenção já declarada é cortar 20 bilhões de reais que, somados aos aumentos de impostos e ao esperado crescimento da economia, compensarão os 38 bilhões de reais da CPMF. Todos concordam com a necessidade das reduções, mas não em suas pastas, como já atestaram ministros. Apesar da necessidade de reduzir despesas, Lula deve cobrar dos ministros o cumprimento dos diversos projetos e programas que foram prometidos. Um balanço sobre essas iniciativas já foi feito em reuniões individuais entre Lula e ministros. De forma geral, Lula também vai recomendar que a equipe dê mais atenção aos parlamentares da base aliada para garantir as futuras votações. A recomendação vem do ministro José Múcio, das Relações Institucionais. Também na próxima semana, em data ainda não definida, o senador Francisco Dornelles (PP-RJ), um dos relatores do projeto de Orçamento de 2008, apresenta uma revisão das receitas previstas para este ano. PAC A apresentação do PAC está marcada para terça-feira, data em que o programa completa um ano de lançamento. Outros dois balanços foram feitos no ano passado. Na levantamento da semana que vem, a ministra Dilma Rousseff (Casa Civil), apresenta, segundo sua assessoria, o andamento das ações previstas no plano e os recursos já empenhados para cada projeto, que em geral ficam abaixo do previsto. LOBÃO Na segunda-feira, está agendada a posse do senador Edison Lobão (PMDB-MA) no ministério das Minas e Energia com transmissão de cargo no mesmo dia. Desde que o PMDB confirmou a indicação, surgiram denúncias envolvendo seu filho e suplente no Senado, Edison Lobão Filho (DEM-MA). Ele teria usado laranjas para ocultar sua participação em uma distribuidora de bebidas no Maranhão que sonegaria impostos. Lobão Filho, que está em viagem aos Estados Unidos, retorna ao Brasil neste fim de semana e ainda não é certa sua estratégia, se assumirá a vaga do pai e em seguida pedirá licença ou se vai usar o prazo estabelecido pelo Senado para ocupar o posto. Lobão admitiu que seu filho poderá se licenciar do Senado para responder às acusações. (Edição de Mair Pena Neto)