AGENDA POLÍTICA-Lula participa de reunião do G8 no Japão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja ao Japão no domingo onde comparece na semana que vem à reunião conjunta do G8 e do G5. Lula participa como convidado no encontro do G8, formado pelos países mais industrializados do mundo (Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e os Estados Unidos, além da Rússia). Do G5, composto pelo países emergentes, o Brasil é integrante junto com África do Sul, China, Índia e México. Na pauta dos encontros estão temas econômicos, como a alta nos preços dos alimentos e do petróleo, e também as mudanças climáticas. Depois do Japão, onde permanece entre terça e quarta-feira, Lula irá ao Vietnã, nos dias 9 e 10; ao Timor Leste, no dia 11, e à Indonésia, nos dias 11 e 12. O Congresso, que continua em ritmo lento às vésperas do recesso parlamentar e das eleições municipais, deve votar em sessão conjunta a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2009. A LDO traz as indicações para a confecção do Orçamento do ano que vem. Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara está prevista a votação de projeto que impede políticos acusados de crimes graves (homicídio, estupro) de concorrer em eleições. O impedimento aconteceria antes mesmo da condenação. (Reportagem de Carmen Munari)