AGENDA POLÍTICA-Lula estréia na campanha municipal A eleição municipal recebe no próximo fim de semana, pela primeira vez, a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A estréia será em São Paulo e em cidades do ABCD paulista com candidatos do PT. Lula participa de eventos públicos com a candidata Marta Suplicy, em São Paulo; com Luiz Marinho, em São Bernardo do Campo; com Mário Reali, em Diadema; e Vanderlei Siraque, em Santo André. "O ABC é importante simbolicamente. Irradia para outras cidades", disse à Reuters o presidente do PT no Estado de São Paulo, Edinho Silva. A seguir os principais eventos da semana. TERÇA-FEIRA -- Os ministros Nelson Jobim (Defesa) e Mangabeira Unger (Assuntos Estratégicos) se reúnem com o presidente Lula para discutir o Plano Nacional de Defesa. O plano deve ser apresentado ao país em 7 de setembro, Dia da Independência. -- A Comissão Interministerial que discute mudanças na legislação sobre petróleo para a área do pré-sal realiza, no Palácio do Planalto, sua quinta reunião. -- O Ministério da Fazenda deve publicar portaria dando início a mudanças na contabilidade pública, com destaque para a substituição do conceito de superávit primário pelo resultado nominal. -- Seis medidas provisórias trancam a pauta do plenário do Senado, sendo a primeira a MP-428, que altera a legislação tributária, reduzindo o prazo para aproveitamento dos créditos relativos a bens de capital, do PIS/Pasep e da Cofins. Entre as MPs que estão na pauta está a que reajusta os salários de cerca de 1,4 milhão de servidores federais, sendo 600 mil militares, e a que prevê a renegociação de contratos de dívidas rurais no valor de 75 bilhões de reais. QUARTA-FEIRA -- O Supremo Tribunal Federal começa a julgar ação popular contra a portaria do Ministério da Justiça (2005) que definiu os limites da demarcação contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. -- Os ministros José Múcio (Relações Institucionais) e Tarso Genro (Justiça) apresentam proposta de reforma tributária aos presidentes da Câmara e do Senado e à Ordem dos Advogados do Brasil. -- O presidente Lula recebe o presidente da Nigéria, Umaru Musa Yar'Adua, e em seguida o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Jackson Schneider. QUINTA-FEIRA -- O presidente Lula promove reunião no Palácio do Planalto com empresários e políticos, com o objetivo de dar visibilidade às ações de governo, entre elas os investimentos, o petróleo do pré-sal e o aumento do nível de emprego. -- Deve tomar posse o novo ministro da Cultura, Juca Ferreira, em substituição a Gilberto Gil. Ferreira é secretário-executivo do ministério desde 2003. SEXTA-FEIRA -- O Ministério do Planejamento prevê a apresentação da proposta orçamentária de 2009. SÁBADO E DOMINGO -- O presidente Lula participa de evento da campanha da candidata Marta Suplicy (PT) à prefeitura de São Paulo no sábado. Lula também vai a São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema, todas no ABC paulista. (Reportagem de Carmen Munari)