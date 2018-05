AGENDA POLÍTICA-Lula encontra presidente do Peru Em meio à crise na Bolívia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrará na próxima semana com o colega peruano, Alan García. Ele virá ao Brasil acompanhado de sete governadores de províncias peruanas, empresários e ministros de Estado para um seminário na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O governo brasileiro seguirá atento aos desdobramentos da crise na Bolívia. Lula e sua equipe estão preocupados com a situação naquele país. Em Brasília, o Congresso estará em recesso para votações em plenário, mas a CPI dos Grampos Telefônicos agendou o depoimento do ministro da Defesa, Nelson Jobim. Veja, a seguir, os principais eventos da próxima semana. SEGUNDA-FEIRA -- A ministra Dilma Rousseff (Casa Civil) deve comparecer a evento promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre energia, em São Paulo. O BID vai divulgar um ranking de eficiência energética e uma análise dos custos dos combustíveis e da eletricidade na América Latina. -- O presidente Lula estará no Estado do Rio de Janeiro para inaugurar um centro logístico para caminhões e ônibus da Volkswagen na cidade de Resende. À tarde, Lula vai à cidade de Telêmaco Borba, no Paraná para inauguração do projeto de expansão da indústria de papel Kablin. TERÇA-FEIRA -- Em Brasília, o presidente deve receber o primeiro ministro da Noruega Jens Stoltenberg. À tarde, participará de reunião de coordenação política no Palácio do Planalto. QUARTA-FEIRA -- O ministro da Defesa, Nelson Jobim, depõe na CPI dos Grampos sobre equipamento de escutas que a Agência Brasileira de Inteligência teria comprado. -- O presidente Lula participará de solenidade de sanção da lei do turismo no Palácio do Planalto. -- O ministro da Fazenda, Guido Mantega, fará palestra no 5o Fórum de Economia na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Também deve ir ao evento a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. QUINTA-FEIRA -- O presidente Lula irá ao lançamento da plataforma de petróleo P-53 no Rio Grande do Sul, no porto da cidade de Rio Grande. -- No mesmo dia, Lula deve se encontrar-se com o presidente peruano, Alan García, em seminário para empresários na sede da Fiesp, em São Paulo. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula participará da inauguração do novo campus da Universidade Federal Rural do Semi-Árido na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No mesmo dia, em Natal, ele assinará protocolo para implantação de refinaria em Guanaré. (Reportagem de Ana Paula Paiva; Edição de Carmen Munari)