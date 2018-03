AGENDA POLÍTICA-Lula autoriza fundo de preservação da Amazônia O governo autoriza nesta semana a criação do Fundo Amazônia, com captação de recursos junto a investidores internacionais e empresas privadas. O decreto será assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira no Rio de Janeiro com a presença do ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc. O fundo é destinado a captar doações para investimentos em ações de combate ao desmatamento e conservação de florestas. A expectativa é que o mecanismo capte 1 bilhão de dólares em seu primeiro ano de vigência, de acordo com o ministério. Na eleição municipal, começam esta semana os primeiros debates entre os candidatos a prefeito. A TV Bandeirantes programou para quinta-feira debates em São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre. No Rio de Janeiro a emissora ainda negocia com as assessorias dos políticos, mas a maior probabilidade é de que o programa não aconteça. O recesso do Congresso Nacional, que teve início dia 19, termina na próxima sexta, mas os trabalhos serão retomados apenas na semana que vem. A seguir os principais eventos da semana. SEGUNDA-FEIRA -- O presidente Lula participa da reunião semanal de coordenação política pela manhã. Em seguida, tem despachos internos e no fim da tarde embarca para a Bahia, onde cumpre agenda na terça-feira. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula inaugura, às 10h, a primeira usina de biodiesel da Petrobras, na cidade de Candeias, na Bahia, e empossa a diretoria da nova subsidiária de biocombustíveis da estatal. Em Salvador, ele integra a cerimônia referente ao Plano Nacional de Desenvolvimento de Aquicultura e Pesca. QUARTA-FEIRA -- O presidente Lula recebe o presidente da Costa Rica, Oscar Arias. QUINTA-FEIRA -- Em cerimônia ao meio-dia no Palácio do Planalto, o presidente Lula assina decreto que regulamenta os serviços de SAC (Setor de Atendimento ao Consumidor). Depois, participa da cerimônia de entrega de credenciais a novos embaixadores. -- Estão programados debates na TV Bandeirantes com os candidatos às prefeituras de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula assina na sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no Rio de Janeiro, o decreto de criação do Fundo Amazônia. Antes, Lula deve participar de cerimônia pelos 108 anos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), também no Rio. SÁBADO -- O presidente Lula participa, às 13h, da solenidade de posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. Está previsto um churrasco no Clube da Ford. O novo presidente é Sergio Nobre, funcionário da Mercedes-Benz, que tem mandato de três anos. DOMINGO, 3 de agosto -- O presidente Lula embarca para visita oficial à Argentina. Ainda no domingo participa de jantar com a presidente Cristina Kirchner e o ex-presidente Néstor Kirchner. Na segunda-feira, terá encontros bilaterais com a presidente Cristina e participa de um seminário com empresários argentinos. Ele retorna ao Brasil na própria segunda-feira. (Reportagem de Carmen Munari)