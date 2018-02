AGENDA POLÍTICA-Governo e oposição disputam CPI dos cartões A instalação da CPI mista que vai investigar os gastos dos cartões corporativos do governo federal será o principal debate da semana no Congresso. A oposição ameaça criar uma CPI apenas no Senado, onde consegue a maioria, contra a ocupação dos principais postos de comando da comissão pelo governo. Mesmo alegando que a repartição dos cargos não é "bondade", o líder do PSDB, senador Artur Virgílio (AM), destoou da afirmação de outros oposicionistas, inclusive do presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE). Virgílio disse em encontro do PSDB que o partido prefere "testar" o comando da CPI, apresentando logo no início requerimentos "indigestos", como a investigação dos cartões da Presidência. Ainda nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem encontro com líderes aliados para analisar a estratégia dos governistas sobre a CPI. Protocolado o requerimento, agora ele precisa ser lido em sessão conjunta do Congresso e em seguida os partidos indicam seus integrantes. Veja a seguir os destaques da semana. SEGUNDA-FEIRA -- Pesquisa Sensus encomendada pela Confederação Nacional do Transporte indicou que a avaliação positiva do governo Lula é a melhor desde a primeira posse, em 2003. Atingiu 52,7 por cento em fevereiro e foi de 56 por cento em janeiro de 2003. -- O presidente Lula tem encontros com os ministros de Relações Exteriores da Índia, Pranab Mukherjee, e do Egito, Aboul Gheit. Faz ainda reunião de coordenação com os principais ministros. -- No final da tarde, acompanhado do ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, o presidente recebe lideranças da base do Congresso para avaliar a estratégia da CPI dos cartões corporativos e o andamento das negociações entre parlamentares envolvendo a distribuição de cargos em estatais do setor elétrico. -- Na Câmara dos Deputados, a medida provisória número 398 de outubro de 2007 que criou a TV Pública é destaque da pauta do plenário, trancada por outras três MPs e três projetos de lei. A sessão de discussão da TV Pública está prevista para as 16h, mas a votação deve ficar para quarta-feira. TERÇA-FEIRA -- O presidente Lula cumpre agenda no Espírito Santo, onde visita um gasoduto da Petrobras, assina ordens de serviço para o início de obras de saneamento e habitação e inaugura uma escola técnica em Cachoeiro do Itapemirim. QUARTA-FEIRA -- Está prevista a leitura do requerimento que cria a CPI mista que vai investigar os gastos com os cartões corporativos do governo federal. -- O relator da proposta orçamentária de 2008, deputado José Pimentel (PT-CE), vai apresentar seu parecer na Comissão Mista do Orçamento até quarta-feira, quando deve ser votado. O plenário do Congresso prevê votar o parecer na próxima semana. -- O Congresso deve se reunir para analisar vetos presidenciais. São cerca de 885 itens. -- Cerimônia de posse do novo secretário da Igualdade Racial, deputado Edson Santos (PT-RJ). Santos substitui Matilde Ribeiro, que deixou o governo no início do mês após assumir gastos irregulares com o cartão corporativo do governo. QUINTA-FEIRA -- Reunião do Conselho Político examina proposta de reforma tributária que o governo vai enviar ao Congresso. Está prevista presença do presidente Lula. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula estará em Buenos Aires para encontro com a presidente Cristina Kirchner, quando devem tratar de propostas de integração do sistema de energia elétrica. No sábado, o presidente da Bolívia, Evo Morales, se junta ao grupo para debater o fornecimento de gás aos países da região. (Reportagem de Carmen Munari; Edição de Mair Pena Neto)