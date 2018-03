AGENDA POLÍTICA-Congresso vota LDO e Lula vai à Colômbia Na última semana antes do recesso, o Congresso vota a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) na terça-feira. Sem a aprovação do projeto, os parlamentares são impedidos de gozar as férias, que começam em 19 de julho e vão até dia 31. Programada para esta semana, a apreciação da LDO foi adiada por reivindicação de um crédito extraordinário pela bancada do Rio de Janeiro, para uso em campanha pelas Olimpíadas de 2016, e por pressão do DEM pela retirada dos investimentos de estatais da regra do duodécimo. O mecanismo é autorizado para os gastos do Executivo. Líderes do governo acenaram com acordos para esses pedidos que deverão ser fechados permitindo a votação da LDO. A lei traz as orientações para a confecção do Orçamento do ano que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, recém-chegado da Ásia, viaja para Bolívia e Colômbia, onde terá encontros com os presidentes Evo Morales e Álvaro Uribe. O Congresso se mostra afastado de um dos principais temas da semana, a dupla prisão do banqueiro Daniel Dantas, do banco Opportunity. Na operação Satiagraha foram cumpridos 17 de 24 mandados de prisão, em uma operação de forte abrangência. Discursos e declarações tiveram pouco impacto, sendo que o líder do governo na Câmara, Henrique Fontana (PT-RS), chegou a pedir mudanças legais na concessão do habeas corpus, depois da decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, mandando soltar Dantas, que retornou à prisão. A seguir os principais eventos da semana. SEGUNDA-FEIRA -- O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem reunião com ministros para definir participação da equipe na campanha eleitoral deste ano. -- O Congresso Nacional sedia, entre segunda e quarta-feira, reunião do Conselho Diretor do Parlamento Amazônico (Parlamaz), que reúne deputados e senadores dos países da região. TERÇA-FEIRA -- Sessão do Congresso deve votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. QUARTA-FEIRA -- No Palácio do Planalto, o presidente Lula sanciona lei que define o piso nacional para professores do ensino básico da rede pública. O valor aprovado pelo Congresso é de 950 reais e será implantado no país até 2010. SEXTA-FEIRA -- O presidente Lula vai à Bolívia, onde encontra o presidente Evo Morales. SÁBADO, 19, e DOMINGO, 20 -- O presidente Lula encontra Álvaro Uribe, presidente da Colômbia, em Bogotá no sábado, e no domingo na cidade Letícia, na fronteira dos dois países. Será o primeiro encontro dos dois depois do resgate da ex-candidata a presidente Ingrid Betancourt, sequestrada por seis anos pelas Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). (Reportagem de Carmen Munari)