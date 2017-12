Agenda oficial de Temer registra compromissos apenas pela manhã

BRASÍLIA - No dia em que a Câmara dos Deputados pode finalmente votar o parecer da denúncia por corrupção passiva contra Michel Temer, o presidente tem, na agenda oficial, apenas compromissos pela manhã. Pela tarde, entretanto, a movimentação no Planalto deve ser intensa e Temer deve acompanhar o desenrolar do processo de votação na Câmara.

Temer tem uma reunião com Gilberto Kassab, Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações; e Robinson Faria, Governador do estado do Rio Grande do Norte.

Às 10 horas, na agenda presidencial consta uma reunião com o deputado Zé Silva (SD-MG), presidente da Frente Parlamentar de Assistência Técnica e Extensão Rural. O encontro, porém, terá a presença dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do Planejamento, Dyogo Oliveira.

Segundo Zé Silva, também devem participar da reunião representantes do Incra e da Conselho Administrativo da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (Anater) e o tema a ser tratado é orçamento e descontingenciamento para ações no campo.

De acordo com o deputado, a expectativa é também discutir sobre o novo decreto de programa nacional de crédito fundiário e da necessidade de recursos para cumprir a meta de titularização de assentados.

Segunda chamada. Os demais compromissos da agenda do presidente no momento são: 11h, quando recebe o governador do Tocantins, Marcelo Miranda (PMDB). E, às 11h30, o deputado Jaime Martins (PSD-MG), favorável à admissibilidade da denúncia. Essas duas agendas estavam previstas para a terça-feira, 1, no fim da tarde, mas acabaram sendo adiadas para esta quarta.