Agenda Geral: Raúl Castro recebe Lula em Havana O presidente Luiz Inácio Lula da Silva será recebido, em Havana, às 13h20 (horário de Brasília), pelo presidente em exercício de Cuba, Raúl Castro, irmão do presidente licenciado, Fidel Castro. Lula e Raúl assinam acordos de cooperação que incluem investimentos da Petrobras em Cuba e a decisão brasileira de reconhecer a validade dos diplomas de médicos brasileiros formados naquele país. Lula poderá ter um encontro com Fidel. Confira outros destaques do dia: CNI/Indicadores - A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulga, às 11 horas, a pesquisa Indicadores Industriais referente a novembro de 2007. FGV/SPI - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) apresenta o Sinalizador da Produção Industrial (SPI) de dezembro. Agricultura/Balanço - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, apresenta, às 11 horas, os números detalhados da balança comercial do agronegócio de 2007, que atingiu US$ 49,7 bilhões. Fecomercio/ICC - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) anuncia o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) referente a janeiro. Fábrica/Semicondutores - Um grupo de executivos da Symetrix Corporation apresenta, às 11h30, em hotel em Brasília, o projeto de instalar no Brasil a primeira fábrica de semicondutores da América Latina, que será mostrado à tarde ao ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Resende. O empreendimento será de US$ 1 bilhão. Cimento/Recorde - O Sindicato Nacional do Cimento está prevendo que o País consumirá cerca de 50 milhões de toneladas em 2008, com aumento de 11% sobre 2007. Será novo recorde do setor. Cesp/Audiência Pública - A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo realiza audiência pública sobre a privatização da Cesp. O Sindicato dos Eletricitários de São Paulo (Stieesp) participará da audiência para protestar contra a privatização. Alencar/Hospital - Acompanhamos a divulgação dos boletins médicos sobre o estado de saúde do presidente em exercício José Alencar, eventuais visitas e possível alta. PT-SP/Ações 2008 - O presidente estadual do PT paulista, Edinho Silva, fala sobre as ações da nova direção da legenda, inclusive as eleições municipais deste ano e o imbróglio em torno do candidato. Vinho/RS - O escoamento de 12 milhões de litros de vinho da safra 2007 será debatido, pela quarta vez, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Flores da Cunha (RS), mais uma tentativa de encontrar alternativas sobre o destino do vinho, que se encontra em excesso nos estoques da Região Sul.