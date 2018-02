Agenda Geral: Lula inaugura exposição no Rio O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, às 10 horas, da inauguração da exposição "Holocausto Nunca Mais", no saguão do Museu Histórico e Diplomático, no Palácio Itamaraty, no Rio. Às 10h30, no salão nobre do Palácio, Lula assiste à cerimônia alusiva ao Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Às 14h35, o presidente se desloca para o III Comar (Comando Aéreo Regional), de onde embarca para Brasília. O desembarque, na Base Aérea, está previsto para as 16h35. Confira outros destaques do dia: Saúde/José Alencar - O vice-presidente José Alencar está internado no Hospital Sírio Libanês, na capital paulista. Aniversário/ São Paulo - Eventos marcam os 454 anos da cidade de São Paulo. Um dos mais tradicionais, o bolo do Bexiga tem a metragem do aniversário. Eleições/Paulinho - Com o apoio e a presença do ministro do Trabalho, Carlos Lupi, o presidente da Força Sindical, deputado Paulo Pereira da Silva (PDT-SP), o Paulinho, lança sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Energia /Comitê- O governo do Rio volta a reunir empresas do setor de energia para discutir programas de uso racional de energia. Energia/Atacado - A CCEE divulga os dados referentes aos preços de energia elétrica no mercado de atacado. Técnicos estão esperando queda nos preços, em razão de melhoria no volume de água nos reservatórios das hidrelétricas. Álcool/Cepea - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP) deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins.