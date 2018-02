Agenda Geral: Lula faz reunião de emergência O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião ministerial de emergência para discutir o desmatamento ocorrido na Amazônia em novembro e dezembro. Participam do encontro, às 12 horas, os ministros da Agricultura, Reinhold Stephanes; da Justiça, Tarso Genro; da Defesa, Nelson Jobim; da Casa Civil, Dilma Rousseff; e do Meio Ambiente, Marina Silva. Confira outros destaques do dia: IBGE/IPCA-15 - O IBGE divulga, às 9 horas, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) de janeiro. No mesmo horário, o instituto apresenta a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) de dezembro, juntamente com uma análise do mercado de trabalho no ano passado. Tesouro/Dívida - O secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, e o secretário-adjunto Paulo Valle divulgam, às 15 horas, no Ministério da Fazenda, o resultado mensal da dívida pública e o Plano Anual de Financiamento (PAF) da dívida pública (interna e externa) de 2008. FGV/ICC - A FGV divulga o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) de janeiro. No mesmo horário, a fundação anuncia os resultados regionais de inflação das sete capitais usadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 22 de janeiro. Abrasca/Pesquisa - A Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca) comenta, às 14 horas, no Rio, pesquisa, realizada com os associados, que identifica tendências sobre PIB nacional, PIB setorial, empregos, preços, inflação, câmbio, balança comercial, investimentos, juros e expectativa para o índice Bovespa. Penitenciárias/Balanço - O ministro da Justiça, Tarso Genro, e o diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), Maurício Kuehne, divulgam balanço das ações do órgão em 2007, às 15 horas, em Brasília. Também serão apresentadas as metas do Depen para 2008. Mantega/Stephanes - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, discute, às 10 horas, com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a questão do endividamento agrícola, que supera R$ 130 bilhões. Mercado/Commodities - A crise nas bolsas, com o temor de recessão nos Estados Unidos, afeta o mercado de commodities agrícolas. Ontem, os contratos de soja e milho e grande parte dos de trigo negociados na Bolsa de Chicago fecharam no limite de baixa. Carnes/Grãos - O Ministério da Agricultura inicia hoje a discussão de um plano estratégico para ampliar as exportações do agronegócio brasileiro. O primeiro evento, em São Paulo, vai discutir as ações de governo e produtores para os principais itens da pauta exportadora do setor no País: os grãos, principalmente a soja, e a cadeia de carnes.