Agenda Geral: Lula abre Ano Intercâmbio Brasil-Japão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da abertura oficial do Ano do Intercâmbio Brasil-Japão, em comemoração ao centenário da imigração japonesa no País, realizado no auditório do Palácio Itamaraty. Confira outros destaques do dia: FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga os resultados regionais de inflação das sete capitais pesquisadas para cálculo do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de janeiro. Fecomercio/Sondagem - A Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio) divulga sondagem feita junto a empresários do varejo referente ao comportamento das vendas nos dez primeiros dias de janeiro e ainda as perspectivas para fevereiro e para 2008. Energia/CMSE - O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) se reúne em Brasília para discutir se há ou não necessidade de acionamento de mais usinas termoelétricas para que o País, em momento de chuvas escassas, possa economizar água dos reservatórios das hidrelétricas. Caged/Emprego - O ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, apresenta, às 11 horas, os dados de dezembro e de 2007 do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Cortes/Judiciário - O presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento, senador José Maranhão (PMDB-PB) e o deputado José Pimentel (PT-CE), almoçam com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Ellen Gracie, para discutir os cortes que serão feitos no Orçamento do Poder Judiciário. Lobão/Hubner - O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, terá hoje um encontro com o ministro interino, Nelson Hubner. Lobão deve assumir o cargo na segunda-feira. O suplente, seu filho Edison Lobão Filho (DEM-MA), é acusado de usar o nome de uma empregada doméstica como "laranja" para esconder dívidas de R$ 12 milhões. Serra/Kassab - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), e o prefeito da Capital, Gilberto Kassab (DEM), assinam convênio de municipalização do atendimento a jovens em cumprimento de medidas socioeducativas (Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade). Alencar/Saúde - O vice-presidente da República, José Alencar, permanece internado no Hospital Sírio Libanês. Ontem, ele almoçou com a família, disse que está bem e pediu "oração de todos". Febre Amarela/Exército - Cem militares do Exército que ajudarão a Secretaria de Vigilância e Saúde do Distrito Federal no combate e prevenção da febre amarela e da dengue começam fase de treinamento no Parque de Apoio da Secretaria (Brasília). Ensino/Cursos - O ministro da Educação, Fernando Haddad, e o secretário de Educação Superior do MEC, Ronaldo Mota, divulgam a assinatura de termos de compromisso para melhoria dos cursos de direito de instituições privadas no País. Agricultura/Seguro - O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Edílson Guimarães, divulga, às 11 horas, um balanço do seguro rural de 2007 e anuncia as perspectivas do setor para 2008. O balanço trata das 45 culturas beneficiadas pelo governo, que subsidia parte do prêmio pago pelo produtor. Milho/Leilão - Mais de 80 mil toneladas de milho armazenado no Mato Grosso serão ofertadas em leilão. A Conab vai realizar duas operações, de 30 e 50 mil toneladas, com subvenção do Valor de Escoamento do Produto (VEP).