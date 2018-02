Agenda Geral: Fiesp divulga índice de emprego O diretor do Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecon) da Fiesp, Paulo Francini, divulga, às 14h30, o Índice de Nível de Emprego da Indústria de São Paulo referente a dezembro de 2007. Confira outros destaques do dia: Lula/Lobão - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe em audiência no Palácio do Planalto, às 18 horas, o senador Edison Lobão (PMDB-MA). De acordo com versão divulgada pelo PMDB, Lula convidará Lobão para o cargo de ministro de Minas e Energia, mas, de acordo com declaração feita ontem por Lula, em Havana, não é bem assim. Alencar/Saúde - O vice-presidente José Alencar continua seu tratamento em São Paulo. Ontem, ele se reuniu o governador paulista, o ministro de Cidades e o prefeito da capital para discutir medidas de combate às enchentes que assolam o Estado. Meirelles/Simpósio - O presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, faz, às 12 horas, em São Paulo, o encerramento do Simpósio Econômico "Brasil-Japão - Os Próximos 100 anos". O evento é promovido pela Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil. BC/Câmbio - O Banco Central divulga a primeira prévia de janeiro do fluxo cambial. O indicador, que mede a entrada e a saída de dólares, deve ser anunciado no início da tarde. IBGE/PMC - O Instituto Brasileiro da Geografia e Estatística (IBGE) apresenta, às 9 horas, a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) de novembro. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 15 de janeiro. Comércio/Países Árabes - A balança comercial com os árabes divulga, às 11 horas, os dados do comércio entre Brasil e os países árabes da Câmara Árabe. Os números são referentes a 2007. Cade/Reunião - Depois de três semanas de recesso, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) volta a realizar sessões de julgamentos, com destaque para uma joint-venture entre a Companhia Vale do Rio Doce e a Baosteel Group Corporation (Baosteel). CTNBio/Integrantes - A Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) escolhe hoje seus novos membros. São 27 membros titulares, representantes do governo e da sociedade civil e alguns deles devem ser substituídos. Café/Leilão - O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) ofertará 100 mil sacas de 60 kg de café arábica no primeiro leilão de estoques de 2008, que acontecerá pelo sistema eletrônico do Banco do Brasil, a partir das 9 horas.